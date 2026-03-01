Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu Mesaisi: Liderlerle Kritik Temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede İran ve Körfez bölgesindeki son gelişmeler ile bölgedeki mevcut durum ele alındı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

