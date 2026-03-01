Terörsüz Türkiye Yasaları Netleşiyor: Gözler MİT ve MSB Raporlarında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamada, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığının resmi olarak teyit edilmesi halinde hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemelerin çerçevesi netleşmeye başladı.

ADALET BAKANLIĞI’NDA ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, yeni düzenlemeler için ilk adım Adalet Bakanlığı bünyesinde atılacak. Bakanlık içinde oluşturulacak çalışma grubu, yapılması planlanan yasa değişiklikleri üzerinde teknik hazırlık yürütecek.

Öte yandan AK Parti grubunun da Meclis’te siyasi partilere gayri resmi bir çalışma grubu kurulması çağrısında bulunacağı öğrenildi. Böylece sürecin parlamenter zeminde de ele alınması hedefleniyor.

TEYİT SÜRECİNDE MİT VE MSB RAPORLARI ESAS ALINACAK

Silah bırakma sürecinin doğrulanması için sahadaki veriler kritik rol oynayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Milli Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü gözlem ve tespitler rapor haline getirilecek.

Hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ve ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gündemine taşınacağı belirtiliyor.

MGK KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

MGK toplantısında “terör örgütü dağılmış ve silahlar bırakılmıştır” yönünde bir değerlendirme yapılması halinde, planlanan yasal düzenlemeler için resmi sürecin başlatılacağı ifade ediliyor.

REHABİLİTE EDİLECEKLER

Yapılacak düzenleme kapsamında terör örgütü mensupları terörist eyleme karışanlar, karışmayanlar ve cezaevinde bulananlar olarak ayrılacak. Teröre karışmayanlara denetimli serbestlik uygulanacak. Bunlar için meslek edindirme kursaları, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programları hazırlanacak.

Suça bulaşanlar ve cezaevinde olanlar ile ilgili infaz Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza İnfaz Kanunu (CİK) ve Terörle Mücadale (TMK) kanunlarında değişiklik yapılacak. Bu değişiklikler sadece terör örgütü PKK mensuplarını kapsayacak. FETÖ gibi diğer terör örgütü mensupları yararlanamayacak.

Terör örgütünün Avrupa'da bulunan mensuplarından Türkiye'ye dönmek isteyenler için de aynı prosedür uygulanacak. Suça bulaşıp bulaşmadıklarına bakılarak işlem yapılacak.

Türkiye'den uzun yıllar önce ayrılan ve Mahmur gibi kamplarda yaşayan vatandaşlarla ilgili düzenlemeler de yasada yer alacak.

'KÖK SUÇ' KADAR CEZA VERİLECEK

Mevcut sistemde "adam öldürme, tehdit" gibi suçlar örgüt kapsamında işlendiği için terör suçu sayılıyor ve hem cezaları hem de infaz süreleri artıyor. Terör örgütü ortadan kalktığı için TCK'daki kök suç kadar ceza verilecek, artırımlar ortadan kalkacak. İnfaz sürelerinde de indirime gidilecek, şartlı salıverme imkânı tanınacak.

Kaynak: Sabah