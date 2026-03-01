İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi ve Genelkurmay Savunma Bakanı Aziz Nasırzade Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in dün İran'a yönelik başlattığı saldırılar Tahran yönetiminin önemli isimlerini hedef aldı. İran medyası, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi.

'GEÇİCİ BİR LİDERLİK KONSEYİ KURULACAK'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, devlet televizyona yaptığı açıklamada, bugün geçici bir liderlik konseyinin kurulacağını söyledi. Laricani, ABD ve İsrail'i İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalışmakla suçlayarak, herhangi bir girişimde bulunmaları halinde ayrılıkçı grupların sert bir karşılıkla yüzleşeceği uyarısında bulundu.

GEÇEN YIL GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın haziran ayında göreve getirilen Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin ölümü İran'da geniş yankı uyandırırken, tecrübeli asker İsrail'e yönelik sert çıkışlarıyla biliniyordu.

ABDURRAHİM MUSEVİ KİMDİR?

Seyyid Abdurrahim Musevi, 1959 yılında İran'ın Kum şehrinde doğdu. Babası bir iplik atölyesi işletiyordu ve Musevi, henüz 6 yaşındayken babasının atölyesinde çalışmaya başladı. Gençlik yıllarında futbol hakemliği eğitimi aldı ve bir süre antrenörlük yaptı.

Kaynak: İHA