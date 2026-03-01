ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Ziyaretini İptal Etti
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart'taki İsrail ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun daha önce planlanan İsrail ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Johnson, açıklamasında, "Bakan Rubio, bölgedeki mevcut durumdan dolayı 2 Mart'ta İsrail'e gitmeyecektir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA