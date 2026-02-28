ANKA Genel Yayın Yönetmeni Şener Hakkında Gözaltı Kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcığılı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, Şener’in İncirlik Hava Üssü’nde çekilen görüntüleri ajansın YouTube kanalında canlı olarak yayınladığını belirterek, 2565 sayılı yasa kapsamında yasaklı alanlara izinsiz girme ve faaliyet yürütme suçlarından işlem başlatıldığını açıkladı. Kararda, Şener’in adres ve olası yerleri araştırılarak yakalanması ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi talep edildi.

