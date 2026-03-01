Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu

Mısır, bölgedeki askeri saldırılar nedeniyle Doğu Akdeniz boru hattıyla gelen 1,1 milyar metreküp doğal gazın akışının durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, alternatif kaynaklarla tedariki güvence altına aldıklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mısır, bölgedeki askeri gelişmeler nedeniyle İsrail’den doğal gaz tedarikini durdurduğunu açıkladı. Mısır Petrol Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemeleri sonrası borular aracılığıyla Doğu Akdeniz’den gelen doğal gaz akışının durdurulduğu belirtildi.

ALTERNATİF BULUNDU

Bakanlık, 2025 yılı boyunca LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışmaların sürdüğünü, vatandaşlara alternatif kaynaklar bulunduğu konusunda güvence verdi. Durumu takip ettiklerini belirten açıklamada, akışı durdurulan doğal gaz miktarının yaklaşık 1,1 milyar metreküp olduğu kaydedildi. İsrail’in Akdeniz’deki Leviathan sahalarının ortaklarından NewMed, 7 Ağustos 2025’te Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz ihracat anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Mısır İsrail Doğalgaz
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Google ve OpenAI Çalışanlarından Pentagon’a Rest Google ve OpenAI Çalışanlarından Pentagon’a Rest
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı