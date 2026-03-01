Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mısır, bölgedeki askeri gelişmeler nedeniyle İsrail’den doğal gaz tedarikini durdurduğunu açıkladı. Mısır Petrol Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemeleri sonrası borular aracılığıyla Doğu Akdeniz’den gelen doğal gaz akışının durdurulduğu belirtildi.

ALTERNATİF BULUNDU

Bakanlık, 2025 yılı boyunca LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışmaların sürdüğünü, vatandaşlara alternatif kaynaklar bulunduğu konusunda güvence verdi. Durumu takip ettiklerini belirten açıklamada, akışı durdurulan doğal gaz miktarının yaklaşık 1,1 milyar metreküp olduğu kaydedildi. İsrail’in Akdeniz’deki Leviathan sahalarının ortaklarından NewMed, 7 Ağustos 2025’te Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz ihracat anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA