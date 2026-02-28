İsrail ve ABD, İran'ı Vuruyor! İran'dan Peş Peşe Misilleme: 'Hamaney Öldürüldü' İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti. Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı" dedi.

FÜZE TEHDİDİNE KARŞI SIĞINAK UYARISI

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

TAHRAN'DA PATLAMALAR

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.

Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle İran’ın başkenti Tahran'da yeni saldırılar ve patlama sesleri duyuldu.

ABD UÇAKLARI DA VURUYOR

ABD kanadı saldırının ortak yürütüldüğünü bildirdi, bu açıklamadan kısa süre sonra da Washington'a ait uçaklar bombardımana başladı.

Bölgeden gelen ilk görüntüler ise şöyle:

İşte dakika dakika tüm gelişmeler:

00.45 TRUMP BU DEFA NET KONUŞTU: HAMANEY ÖLDÜ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada bu defa net konuştu: "Tarihin en şeytani insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, aynı zamanda tüm Büyük Amerikalılar ve Hamaney ile onun kana susamış HAYDUT çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeden insan için de adalettir. İstihbaratımızdan ve Son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalışılarak, ne kendisinin ne de onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu, İran halkı için ülkelerini geri almak adına tarihteki en büyük fırsattır. Birçok Devrim Muhafızı, Ordu ve diğer Güvenlik ve Polis Güçlerinin artık savaşmak istemediklerini ve bizden dokunulmazlık talep ettiklerini duyuyoruz. Dün gece söylediğim gibi, 'Şimdi dokunulmazlık alabilirler, daha sonra sadece ölüm alırlar!' Umuyoruz ki DMO ve Polis, İranlı yurtseverlerle barışçıl bir şekilde birleşecek ve ülkeyi hak ettiği büyük görkemine geri döndürmek için tek bir birim olarak birlikte çalışacaktır. Sadece Hamaney'in ölümü değil, ülkenin de sadece bir gün içinde büyük ölçüde yok edilmiş ve hatta silinmiş olmasıyla bu süreç yakında başlamalı. Ancak, ağır ve nokta atışı bombardıman, hafta boyunca veya ORTADOĞU'DA VE HATTA TÜM DÜNYADA BARIŞ hedefimize ulaşmak için ne kadar gerekiyorsa, kesintisiz olarak devam edecektir!"

23.55 İSRAİL İSİM VERDİ

İsrail ordusu, İran’a düzenlediği saldırılarda şu 7 ismin öldürüldüğünü açıkladı:

Savunma Bakanı Aziz Nasırzade

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur

Dini Liderin Üst Düzey Güvenlik Danışmanı Ali Şemhani

Dini Liderin Askeri Ofis Şefi Muhammed Şirazi

Askeri İstihbarat Şefi Salah Esadi

Savunma Bakanı Yardımcısı Hüseyin Cebel Amili

Eski Savunma Bakanı Yardımcısı Rıza Muzafferiniya

23.40 TRUMP: BİRÇOK LİDER ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıya ilişkin yeni açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "İran saldırısı çok iyi gidiyor. İran’ı felç ettik. Birçok İranlı lider öldürüldü. Saldırı biz istediğimiz sürece devam edecek" dedi. Trump ayrıca "Bence Hamaney'in öldürüldüğü haberleri doğru" sözlerini kullandı.

23.15 TRUMP'TAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri ile görüştüğü belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump, bugün ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

22.55 'HAMANEY'İN CESEDİ BULUNDU' İDDİASI

İsrailli üst düzey bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Hamaney'in öldüğünü ve cesedinin bulunduğunu söyledi.

22.40 GAZZE'YE AÇILAN TÜM KAPILAR KAPATILDI

İsrail, İran misillemesini gerekçe göstererek, Refah Sınır Kapısı dahil Gazze’ye açılan tüm kapıları kapattı.

22.10 NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran dini lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu söyledi. Ayrıca saldırılarda yönetimin diğer önemli bazı isimlerinin de öldüğünü savundu. Netanyahu, konuşmasının devamında İran vatandaşlarına sokaklara dökülüp 'işi bitirmeleri' çağrısında bulundu.

21.50 ABD ASKERLERİNİN KALDIĞI OTEL VURULDU

ABD ve İsrail’in saldırıları sürerken İran’dan misilleme hamleleri devam ediyor. İran’a ait kamikaze dronlar, Bahreyn’in başkenti Manama’da 185 metre yüksekliğinde 51 katlı bir gökdeleni vurdu. Vurulan binanın üst katlarında büyük hasar oluşurken, binanın ABD askerlerinin kaldığı otel olduğu belirtildi.

21.40 İRAN, UAEA'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’ndan acil toplantı talep etti. İran’ın BM Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’ye gönderdiği mektupta, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Mektupta, UAEA Yönetim Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.

21.10 İRAN'DAN ÇARPICI HAMANEY AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hamaney'in öldürüldüğü iddiasına ilişkin "Herhangi bir şeyi teyit edecek durumda değilim" dedi.

20.50 ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

İran medyası, Kızılay'a atıfta bulunarak, ABD ve İsrail saldırılarında İran'ın 24 ilinin vurulduğunu duyurdu. Ülke genelinde en az 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı.

20.40 İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığı bildirildi.

20.15 SPOR SALONUNA SALDIRI: 15 ÖLÜ

İran’ın Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesi Kaymakamı Ali Alizadeh, kentte bir spor salonu ile iki konuta yönelik gerçekleşen İsrail-ABD saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

19.25 TAHRAN'DA YENİ SALDIRI DALGASI

ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda yeni patlama meydana geldi.

19.00 DUBAİ'DE ÜST ÜSTE PATLAMALAR

İran'ın yaptığı misilleme saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlamalar meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai’de patlamaların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığı ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

Dubai'nin turistik Cümeyra bölgesinde bir otelde füze saldırısının ardından yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı. Bölgede yaralılar var.

18.30 İNGİLTERE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Londra’nın doğrudan rol almadığını söyledi. Starmer, İngiliz uçaklarının ise 'koordineli bölgesel savunma operasyonlarının parçası olarak' görev yaptığını açıkladı.

18.00 İRAN, ABD ÜSLERİNE YENİ BİR SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

17.45 11. DALGA FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

İsrail ordusu, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak yaptığı 11'inci dalga füze saldırısını başladığını açıkladı.

17.40 İRAN'DAN HAMANEY VE PEZEŞKİYAN İDDİASINA YANIT

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, “Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar” yanıtını verdi.

17.32 'HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin İran lideri Hamaney’e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu kanaatinde olduğu öne sürüldü.

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz" iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

16.50 İRAN'DAN 10'UNCU DALGA

İsrail ordusu, saldırılar düzenlediği İran’dan 10'uncu dalga füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan 9 ve 10'uncu dalga saldırıların yapıldığı, hava savunma sistemlerinin İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit etmek ve önlemek için çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'ndan cep telefonlarına uyarı mesajlarının atıldığı ve sığınaklara girilmesi gerektiği belirtildi.

16.44 ÜST DÜZEY İSİMLERE SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran'da birden fazla noktaya düzenlenen eş zamanlı saldırılarda siyasi ve güvenlik kademesindeki üst düzey isimlerin hedef alındığı bildirildi.

İsrail istihbarat birimlerinin İranlı üst düzey isimlerin ne zaman bir araya geleceğine ilişkin aylar süren çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, İranlı komutanların ve üst düzey yöneticilerin konumlarının yüksek hassasiyetle tespit edildiği öne sürüldü.

İsrail basını, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'ye suikast teşebbüsünde bulunulduğunu yazdı.

'ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise, İsrail’in İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur’un saldırılarda öldürüldüğü değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

15.25 İRAN'DAN YİNE SALDIRI

İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını açıkladı.

14.00 İRAN'DA İLKOKULA SALDIRI

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokul hedef alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 24'e yükseldi.

11.46 İRAN'DAN FÜZE VE İHA SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail saldırılarına karşı "işgal altındaki topraklara yönelik" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattıklarını duyurdu.

11.37 NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti.

Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu.

Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü.

"İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi.

11.13 İRAN MİSİLLEMEYE BAŞLADI

İsrail ordusu, İran’dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. İran basını, "İsrail'e yönelik ikinci dalga füze misillemesi yapıldı" açıklamasında bulundu.

11.00 İRAN'DA EĞİTİM DURDU

İran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Valiler ve Eyalet Güvenlik Konseyiyle koordineli olarak üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarında eğitimleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

10.37 'MESAJIMIZ NET, YOK EDECEĞİZ'

İran'a saldırının ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump gelişmelerle ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Kısa bir süre önce, ABD ordusu İran’da geniş kapsamlı bir muharebe operasyonu başlattı. Amacımız; İran rejiminden gelen yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" sözlerini kullandı ve ekledi:

"Füzelerini imha edeceğiz ve füze sanayisini yerle bir edeceğiz. Donanmalarını yok edeceğiz. Bölgedeki “terörist” vekil güçlerin artık bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştıramamasını sağlayacağız. İran’ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz. Mesajımız çok basit: Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bu rejim yakında Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne ve kudretine kimsenin meydan okumaması gerektiğini öğrenecek."

10.35 HASTANELER ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.

Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran’ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi" dedi.

İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.

10.34 İRAN'DA İNTERNET KESİNTİLERİ

İran’da internet kesintileri artarken İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

10.15 İRAN MİSİLLEME YAPACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak" ifadelerini kullandı.

10.11 'ABD, SALDIRILARA DAHİL OLDU'

Associated Press'e (AP) konuşan ve operasyondan haberdar bir ABD'li yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılara katıldığını aktardı.

The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.

İki ABD'li yetkili de CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı saldırılar düzenlediğini söyledi. Yetkililerden biri, saldırıların devam ettiğini belirterek, bunların "küçük bir saldırı olmadığını" iddia etti.

ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

10.10 HAVA SAHASI KAPANDI

Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.

10.09 HEDEF ALINAN BÖLGELER

İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi.

İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.

10.05 'SALDIRILAR 4 GÜN SÜRECEK'

İsrailli bir yetkili, 4 gün sürecek yoğun ve ortak bir hava saldırısı dalgası için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, operasyon sonrasında Tahran'ın eskisi gibi olmayacağını öne sürdü.

10.03 'HAMANEY GÜVENLİ BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ'

İsrail ve ABD'nin ortaklaşa yürüttüğü saldırılarda şimdiye kadar Kum, Hürremabad, İsfahan ve Tahran bölgeleri vuruldu.

Reuters, ülkenin dini lideri Hamaney'in güvenliği bir yere götürüldüğünü bildiriyor.

09.58 'İRAN'A SALDIRIYI İSRAİL'LE ORTAK DÜZENLEDİK'

Bir ABD’li yetkili, Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırıların ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa yürütülen bir askeri operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Yetkili, operasyonun detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşmazken, saldırıların iki ülkenin koordinasyonu ile planlandığını ve icra edildiğini belirtti.

12 GÜNLÜK İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA NELER YAŞANMIŞTI?

İsrail ile İran arasında 12 gün süren doğrudan savaşta taraflar ilk kez açık çatışmaya girdi. İsrail’in nükleer tesislere yönelik hava harekatına İran balistik füzelerle karşılık verdi. Çatışmaların ardından ateşkes sağlanırken bölgede yeni eksenler ve ittifaklar doğmaya başladı.

