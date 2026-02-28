Bahçeli'den İran Çıkışı: 'Zincirleme Savaşlar Derhal Durmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Operasyonların küresel savaşa zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu ve "Savaş değil barış hakim olmalıdır" dedi.

Bahçeli'den İran Çıkışı: 'Zincirleme Savaşlar Derhal Durmalı'
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği iftar programında konuşan Bahçeli, bölgedeki gelişmelerin küresel bir savaşa dönüşme riski taşıdığını belirtti. Bahçeli'nin ilgili açıklaması şöyle:

"Etrafımızda kuşlar uçması gerekirken füzeler uçuyor. İnsanlık bir savaştan diğerine, bir çatışmadan bir başkasına sürükleniyor. Felaket senaryoları kuvveden fiile yavaş yavaş çıkıyor. Soykırım derseniz, en korkuncu yaşanıyor. Gözyaşları derseniz, kanla karışık oluk oluk akıyor. Ölüm sırasını bekleyen çocuklar merhamet ve vicdanları kavuruyor. Sabaha çıkar mıyım diye düşünen mağdur ve savunmasız insanlar hepimizin ciğerini dağlıyor. Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD’nin İran’a beklenen saldırısı maşa devlet, haydut devlet, barbar devlet, terör devleti İsrail tarafından yapıldı."

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen de Katar ateşin içinde kaldı. İran’la yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABD-İsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum. Ortalık kan revan içindedir. Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir Burada esas olarak Türkiye’mizin sağduyu ve soğukkanlı hareket ederek barışçıl çağrıları ısrarla taraflarla paylaşması, milli güvenliğimizin muhafazası için her tedbirin alınmasıdır."

Kaynak: AA

