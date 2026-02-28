Ordu'da Heyelan Alarmı: Evler Yıkıldı, Yol Ulaşıma Kapandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan toprak kayması sonucu 2 ev ve bir halı saha yıkıldı, mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, bölgede riskin devam ettiğini ve tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.

Son Güncelleme:
Ordu'da Heyelan Alarmı: Evler Yıkıldı, Yol Ulaşıma Kapandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen heyelan geniş bir alanı etkiledi. Yaklaşık 100 dönümlük bölgede yaşanan toprak kayması sonucu 2 ev ile bir halı saha yıkıldı, mahalle yolu ulaşıma kapatıldı. Ordu Valisi Muammer Erol, bölgede incelemelerde bulunarak gazetecilere açıklama yaptı. Yağışın belirli bir seviyeyi aşmasının ardından bu tür kaymaların yaşanabildiğini belirten Erol, şehrin farklı noktalarında da toprak hareketleri görüldüğünü ifade etti. Ünye’de üç gün önce yaşanan heyelan nedeniyle ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlandığını hatırlattı.

VALİDEN KRİTİK UYARI

Dere yatakları konusunda uyarıda bulunan Erol, bölgede bin metre ve üzerindeki rakımlarda 2 metreyi bulan kar kütlesi bulunduğunu, ani erime halinde taşkın riskinin artabileceğini söyledi. "Dere yataklarının önünü kapatacak hatalara düşmemeliyiz" diyerek tedbir çağrısında bulundu.

Ordu'da Heyelan Alarmı: Evler Yıkıldı, Yol Ulaşıma Kapandı - Resim : 1

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da aynı bölgede daha önce afet riski kapsamında bazı evlerin tahliye edildiğini hatırlattı. Son heyelanla birlikte 6 evin boşaltıldığını, 3 evin ise risk altında bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ordu Heyelan
Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Duyurdu: İran’daki THY ve Pegasus Uçakları İçin Plan Hazır İran’daki THY ve Pegasus Uçakları İçin Plan Hazır
Korkut Boratav da Aralarında.... 'Laiklik Bildirisi' İmzacıları İfadeye Çağrıldı 'Laiklik Bildirisi' İmzacıları İfadeye Çağrıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı