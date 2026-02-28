Ordu'da Heyelan Alarmı: Evler Yıkıldı, Yol Ulaşıma Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen heyelan geniş bir alanı etkiledi. Yaklaşık 100 dönümlük bölgede yaşanan toprak kayması sonucu 2 ev ile bir halı saha yıkıldı, mahalle yolu ulaşıma kapatıldı. Ordu Valisi Muammer Erol, bölgede incelemelerde bulunarak gazetecilere açıklama yaptı. Yağışın belirli bir seviyeyi aşmasının ardından bu tür kaymaların yaşanabildiğini belirten Erol, şehrin farklı noktalarında da toprak hareketleri görüldüğünü ifade etti. Ünye’de üç gün önce yaşanan heyelan nedeniyle ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlandığını hatırlattı.

VALİDEN KRİTİK UYARI

Dere yatakları konusunda uyarıda bulunan Erol, bölgede bin metre ve üzerindeki rakımlarda 2 metreyi bulan kar kütlesi bulunduğunu, ani erime halinde taşkın riskinin artabileceğini söyledi. "Dere yataklarının önünü kapatacak hatalara düşmemeliyiz" diyerek tedbir çağrısında bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da aynı bölgede daha önce afet riski kapsamında bazı evlerin tahliye edildiğini hatırlattı. Son heyelanla birlikte 6 evin boşaltıldığını, 3 evin ise risk altında bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: AA