Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi