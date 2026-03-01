Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
İran'a saldırının ardından diplomasi trafiğine hız veren ABD Başkanı Trump, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmelerin ele alındığını belirtti.
