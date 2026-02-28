CHP Lideri Özel Hakkında Soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Burdur’daki mitingde yargı mensuplarına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

CHP Lideri Özel Hakkında Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur’da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılık, Özel’in yargı mensuplarına yönelik 'alçak adamlar' ifadesini kullanmasının 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu oluşturduğunu bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na açılan yeni davayı duyurmuştu. Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bunu ilk benden duyacaksınız, Ekrem Başkan'a yeni bir dava açmışlar. Dava ne? Makam aracı davası. Suç? Kendi şirketinden belediyeye araç kiralamak. Neymiş? Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olmuş, belediyenin makam aracını beğenmemiş, kendi şirketinden makam aracı vermiş, o aracı belediyeye kiralamış; bundan dolayı dava açmışlar.

Şimdi dava iddiası bu; hepinizin göreceği, mahkemenin de göreceği gerçek şu: Beylikdüzü Belediyesi AK Parti’den alınır, borç buraya kadar. Makam aracı AK Partili bir şirketten fahiş fiyata kiralanmış. Ekrem İmamoğlu der ki: 'Bu aracı gönderin geri, bu parayı ödeyemeyiz bu lüks makam aracına'. Makam aracı gider. Ekrem Başkan kendi şirketinden bir makam aracı ister. Savcılığa sunulacak ve şu anda resmi kayıtta o günden beri duran belgeye göre Beylikdüzü Belediyesi'nde şu kayıt var: 'Kendi şirketime ait olan şu şasi, şu plaka numaralı aracı makam aracı kullanmak üzere bilabedel, ücretsiz olarak belediyeye tahsis ediyorum'.

Alçak adamlar! O tarihte Ekrem İmamoğlu kendi arabasına biniyordu diye duymuş, plakaya bakmış şirketin üstündeymiş o tarihte; 'Kendi şirketinden araba kiraladı' diyor. AK Partili yandaş şirketten kiralanan pahalı araç yollanıp kendi şirketinden bilabedel araç tahsis etmiş İmamoğlu’na yine davaya kalkıştılar. Ama ne demiştim? Oğlum, oğlum, sert kayaya çarptın sert kayaya! Teslim olmayacağız bu kötülüğe, teslim olmayacağız!"

