Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesajlar: 'Ordumuz En Güçlü Dönemini Yaşıyor'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

'FIRAT KALKANI HAREKATIYLA ÇELİKTEN YUMRUK İNDİRDİK'

* Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

* (FETÖ) 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık.

'ORDUMUZ EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

* Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken MSÜ'ye bu sene 120 bin başvuru yapıldı. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir.

Kaynak: AA