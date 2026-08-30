Cem Yılmaz'dan Hastaneden İlk Paylaşım: 'Eve Gidip Yatsam Hala Yatıyor Olurdum'

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ve kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'dan ilk açıklama geldi. "Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum" diyen Yılmaz, iyi olduğunu söyledi.

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Cem Yılmaz'dan Hastaneden İlk Paylaşım: 'Eve Gidip Yatsam Hala Yatıyor Olurdum'
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşayan, ardından kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan komedyen Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle: "Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam 'Gora’nın çekimleri bitti' dedim, şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince… Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum…

Ayvacık’taki ilk hastanede ve buradaki, Çanakkale’deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu…

'STRESTEN UZAK DURUN DEDİLER, GÜLDÜM'

Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar 'stresten uzak durun' dedi. Güldüm. Yine 'Abi, az iç' diyen, 'Saçı kesti, yeni imaj' diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."

Kaynak: Haber Merkezi

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