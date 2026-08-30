İstanbul'da Erkek Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti

İstanbul Fatih'te, emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım, eşi Söhöyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VE KIZINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran Yıldırım, eşi 61 yaşındaki Söhöyla Yıldırım ve kızı 27 yaşındaki Elif Gülşah Yıldırım’a ateş etti. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da Erkek Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

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Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle Söhöyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

İstanbul'da Erkek Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 2

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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Kadın cinayetleri Erkek Şiddeti İstanbul
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