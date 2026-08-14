Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesajlar: 'Artık Analar Ağlamayacak, Gençler Toprağa Düşmeyecek'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bugün çok özel, tarihi bir gün. 25’inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak, çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

* AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu.

* (Yapamazlar) dediler, yaptık, hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin, milletin özgüvenini yükselttik.

* Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık.

Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

* 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan, 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı.

* Dünyanın 21'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2025 yılı itibarıyla dünyada 16'ncı, Avrupa'da 6'ncı sıraya yükseldi.

* Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik, üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık.

* Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturduk.

* Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik, Fatih’in emaneti Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık.

* Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin.

* Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak.

* Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.

* Şunu unutmayacağız, bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak, bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz.

* Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, kardeşlik güçlendirecek. 21'inci yüzyılı, inşallah kardeşlik 'Türkiye Yüzyılı' yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın.

* Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.

* Bakın biz, sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın, bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür.

* Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak, ülkenin enerjisi heba olmayacak.

* Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız.

* Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, 'Büyük Türkiye Cumhuriyeti' geliyor.

* Tayyip Erdoğan olarak, siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse, daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım.

* Aziz milletimin duası ve teveccühüyle, inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe, bu sevdamız dinmeyecek.

* Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, tarihini idrak eden, imanlı, vatansever bir gençlik geliyor. En büyük eserim, bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek oldu.

Kaynak: AA