Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Ziyareti

Özel uçak "TRK" ile saat 11.30'da Kazakistan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Yakup Canbolat ile diğer ilgililer uğurladı.

HEYETTE ÇOK SAYIDA İSİM YER ALIYOR

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik ediyor.

SONRAKİ DURAK TÜRKİSTAN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: İHA