Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz İçin Gerekli Tüm Önlemleri Aldık, Alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye-Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldı.

İstanbul Çekmeköy'de dün bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merhum öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakarlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.' buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilemez bir davranıştır. Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabb'im Fatma Nur öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlamlı merasimi tertiplemek suretiyle bir araya gelmelerine vesile olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür etti.

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında birazdan kuralarını çekecekleri 31 bin 73 konutun Ankara ve ülke için hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, "Deprem bölgemizde bu sene içinde, Ankara'mız dahil diğer şehirlerimizdeyse önümüzdeki yılın mart ayından itibaren tamamlayıp teslim edeceğimiz bu hanelerde hak sahibi kardeşlerimizi şimdiden sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmaları için Rabb'imden niyaz ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlamlı töreni aynı zamanda 11 ayın sultanı ramazanın manevi lezzetini milletçe tattıkları bir dönemde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

'İSTİKRARSIZLIK ORTAMI DERİNLEŞTİ'

Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayanların ramazanı yine mahzun bir şekilde karşıladığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İsrail hükümeti, insani yardım girişlerini kasten engelleyerek ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son 5 ayda 620'nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali'de, Sudan'da, Arakan'da ve daha pek çok yerde mazlumlar şehri ramazanı ne yazık ki buruk bir kalple geçiriyor. Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Afganistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a karşı düzenlenen hava harekatı eklendi. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze dron saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor. Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

'TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK, ALMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Türkiye'yi ve Türk milletini bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında, diyalog ve müzakere yoluyla, adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sizlerden, dayanışma mevsimi olan ramazan-ı şerifte gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi unutmamanızı bilhassa istirham ediyorum. Hem edeceğiniz dualarla hem de yapacağınız yardımlarla mazlum ve mağdurların yanında olacağınıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA