Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat Depremi Mesajı: Sözümüzü Tuttuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi 11 ilde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3. Yıldönümünde mesaj yayımladı, "Depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin mesaj yayımladı..

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

