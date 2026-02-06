Bir Babanın Bitmeyen Yasının Adı 6 Şubat: Yıl Dönümünde Mezar Başında Sessiz Çığlık! Mesut Hançer 'Hiç Dinmeyen Acı'

“Asrın felaketi”nin yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın etti. Depremin simge ismi Mesut Hançer, kızının mezarı başında acısının hiç dinmediğini söyledi.

Son Güncelleme:
Bir Babanın Bitmeyen Yasının Adı 6 Şubat: Yıl Dönümünde Mezar Başında Sessiz Çığlık! Mesut Hançer 'Hiç Dinmeyen Acı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler unutulmadı. Gecenin karanlığına ve soğuk havaya rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

DEPREMZEDELER BİRBİRİNE SARILARAK AĞLADI

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu. Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

DEPREMİN EN ACI GÖRÜNTÜSÜ

Bir Babanın Bitmeyen Yasının Adı 6 Şubat: Yıl Dönümünde Mezar Başında Sessiz Çığlık! Mesut Hançer 'Hiç Dinmeyen Acı' - Resim : 1

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı. Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin 3'üncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Bir Babanın Bitmeyen Yasının Adı 6 Şubat: Yıl Dönümünde Mezar Başında Sessiz Çığlık! Mesut Hançer 'Hiç Dinmeyen Acı' - Resim : 2

Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
6 Şubat depremleri Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Resmi Gazete’de Yayımlandı: SGK Başkanı Değişti Resmi Gazete’de Kritik Atamalar... SGK Başkanı Değişti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İzmir'den Acı Haber! Sağanak Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü Sağanak Can Aldı! Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: SGK Başkanı Değişti Resmi Gazete’de Kritik Atamalar... SGK Başkanı Değişti
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı
İzmir'den Acı Haber! Sağanak Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü Sağanak Can Aldı! Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü
Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti
MİT'ten MOSSAD Operasyonu! İsrail İstihbaratına Çalışan 2 Şüpheli Yakalandı MİT'ten MOSSAD Operasyonu