6 Şubat’ın Ardından 3 Yıl Geçti: Acı Dinmedi, Yas Bitmedi

Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, yaşanan acılar hâlâ ilk günkü taze. Binlerce can kaybının, yıkılan hayatların ve yarım kalan hayallerin bıraktığı derin izler, aradan geçen zamana rağmen silinmiyor. Enkaz altından yükselen çığlıklar, kaybedilen sevdiklerin yokluğu ve geride kalanların bitmeyen mücadelesi hafızalardaki yerini koruyor.

ASRIN FELAKETİ… ART ARDA GELEN İKİ BÜYÜK DEPREM

6 Şubat 2023 sabahı saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 11 ili uykusunda yakaladı. Yaklaşık 60 saniye süren sarsıntı, saniyeler içinde binlerce binayı yerle bir etti. Aynı gün saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise ilk felaketin yaralarını daha da derinleştirdi. 45 saniye süren bu ikinci sarsıntı, ayakta kalabilen yapıların da yıkılmasına neden oldu.

11 İL HARABEYE DÖNDÜ

Depremler; Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ’da büyük yıkıma yol açtı. Toplamda 11 ilde, 124 ilçe ile 6 bin 929 köy ve mahalle felaketten etkilendi. Şehirler enkaza dönerken, binlerce aile bir gecede evsiz kaldı.

ARTÇILAR, KORKU VE UMUT…

Ana depremlerin ardından bölgede 40 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Günlerce süren bu sarsıntılar, hayatta kalanlar için korku ve belirsizliği artırdı. Enkaz başlarında umutla bekleyen aileler, her artçıyla birlikte hem umut hem de endişe yaşadı.

DEVASA YIKIM, BÜYÜK KAYIP

Yaklaşık 108 bin kilometrekarelik alanda etkili olan depremler, 14 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Resmî verilere göre 35 bin 355 bina tamamen yıkıldı. On binlerce yapı ise ağır, orta ve hafif hasar aldı. Yıkılan sadece beton yapılar değil; anılar, emekler ve bir ömürlük hayaller oldu.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı. Yüzyılın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremlerin Türkiye'ye ekonomik maliyeti ise 104 milyar dolar oldu.

UNUTULMAYAN ACI, BİTMEYEN ÖZLEM

6 Şubat depremleri, Türkiye tarihine yalnızca bir doğal afet olarak değil, derin bir toplumsal yara olarak kazındı. Aradan geçen 3 yıla rağmen kayıplar unutulmadı, özlem azalmadı.

