Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ve Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden, sağlığa; eğitimden, savunma sanayiine kadar birçok alanda tarihi nitelikte iş birliklerine imza attığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Kurban Bayramı’nı da kutladı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile GörüştüSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı Mesajında Kritik AçıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı Mesajında Kritik AçıklamalarGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Endonezya
Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin
Yaz Geldi, Sezonu Başladı! Doğal Antioksidan Görevi Görüyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor Yaz Geldi, Sezonu Başladı! Doğal Antioksidan Görevi Görüyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor
Kahramanmaraş’ta Feci Kaza! Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti Baba ve Kızı Feci Kazada Hayatını Kaybetti
Tırın Dorsesine Çarpan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı Tırın Dorsesine Çarpan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyle Yolları Ayırdı Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyle Yolları Ayırdı
İnşaatta Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Yeni Sistemle Artık Zorunlu Oldu İnşaatta Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Yeni Sistemle Artık Zorunlu Oldu
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak