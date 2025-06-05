Tırın Dorsesine Çarpan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Kastamonu'da tırın dorsesine çarpan tır takla attı. 5 kişi yaralandı.

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Tırın Dorsesine Çarpan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halindeki, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan S.A. yönetimindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.

Kazada otomobilde bulunan İ.E., Z.E., R.E., H.E. ve Ş.E. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Trafik kazası
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