Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Katılım Bankacılığında Tarihi Birleşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Faize yönelik eleştirilerini yineleyerek "Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım bankacılığına yönelik atılacak tarihi adımları da duyurdu.

KATILIM BANKACILIĞINDA TARİHİ DÖNEMEÇ

Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi planladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın ise birleştirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden bu organizasyona katılanlara hoş geldiniz diyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden misafirlerimize bu şehrin tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selamlarını iletiyorum.

'SERMAYENİN İSLAM EKONOMİSİNDEKİ BOYUTLARI DEĞERLENDİRİLECEK'

İslam ekonomisinde sermayeye ilişkin tartışmalar yapıldı yapılacak. Sermayenin İslam ekonomisindeki yerini, pratik boyutları değerlendirilecek. Dijital dönüşüm gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin masaya yatırıldığı zirvede, uluslararası yatırımların yanı sıra yapay zeka kullanımı gibi farklı konular özelinde yapılacak tartışmaların faydalı olmasını diliyorum.

Katliam şebekesi yürüttüğü istila politikasını Beyrut'un içine doğru genişletiyor. İran merkezli savaş Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi tüm dünyayı etkiliyor. Ekonomi ve finans anlamında küresel bir kırılma noktasına gelindi.

'KÜRESEL BORÇLULUK 350 TRİLYON DOLARA ULAŞTI'

Burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşıyorum. Küresel borçluluk 350 trilyon dolara ulaştı. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorudur. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz.

'FAİZİN OLDUĞU YERDE BEREKET OLMAZ'

Daha adil dünya mümkün derken, insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerekse uluslararası ilişkilerde çözümsüz değiliz. Daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Bizde bereket diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi 1 liralık kazanç 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar düşüncesinde bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı adalet, erdem, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik gibi değerler etrafında teşekkül eder.

'AYNI PROBLEMLERİ YAŞAMAKTAN KURTULAMAYIZ'

Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında palyatif adımlarla halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan iktisadi paradigmaya geçilmeden, krizlerin önüne geçilmeden, bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız. Dünya 5’ten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil, ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır.

'DEĞERLERİMİZİ ANLATMAK HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ OLMALIDIR'

Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak mevcut sistemi bunun ışığında tamir etmek hepimizin önceliği olmalıdır. Tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir katılım finans. Sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayacak şey olarak görüyorum.

'MATRAH İNDİRİMİNİ 2047 YILINA KADAR UZATTIK'

Ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği güçlü bir bağlantı noktası yapmak için çalışıyoruz. Katılım finans kuruluşlarının, finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan Yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresini 2047 yılına kadar uzattık. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, harç vergisi ve gelir vergisi avantajlarını devreye aldık.

Finansal faaliyet harcı muafiyetini 5 yıldan 20 yıla çıkarttık. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, harç vergisi ve gelir vergisi avantajlarını devreye aldık. İstanbul Finans Merkezi’ndeki şirketlerin transit ticaret ve yurtdışı aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kurumlar vergisinin dışında tuttuk.

'KATILIM FİNANS ALANINDAKİ KURUM SAYISI ARTIYOR'

Türkiye’de katılım finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacmi istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor.

Aktif büyüklüğü 4,7 trilyon TL’yi aşan katılım bankacılığı sektördeki payını %9,5 seviyesine yükseltti. 3’ü dijital 10 katılım bankamız çeşitlenen ürün portföyüyle sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Katılım sermaye piyasalarında sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı, 614 milyar TL seviyesine geldi. %36’sı katılım finans kuruluşları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi. Bankacılık dışı sukuk reel %33,3 artışla 16,6 milyar TL oldu.

'EMLAK KATILIM'I HALKA ARZ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Türkiye Varlık Fonu katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekliyor. Bu vesile ile katılım finans sistemine güç katacak iki haberi paylaşmak istiyorum. Emlak Bankası'nı 2018'de Emlak Katılım'a çevirmiştik. Attığımız bu adım neticesinde kurumuz kısa sürede sistemin en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz.

'ZİRAAT, VAKIF VE HALK KATILIM BİRLEŞTİRİLECEK'

İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasını sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır. Bunların güçlerini birleştirmesiyle sektör farklı bir ivme kazanacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi