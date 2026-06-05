Şırnak'ta Şüpheli Kadın Ölümü: Genç Hemşire Nöbet Çıkışı Evinde Ölü Bulundu

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Türkiye'de son dönemde artış gösteren şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi Şırnak'ta eklendi. Merkez Yeni Mahalle'de ikamet eden ve Şırnak Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki F.Y. evinde ölü bulundu.

NÖBETTEN ÇIKMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, dün gece hastanedeki nöbet mesaisini tamamlayan hemşire F.Y., evine gitti. Sabah saatlerinde kendisine ulaşmaya çalışan mesai arkadaşları, F.Y.'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenerek adrese gitti. Kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Eve giren arkadaşları, 28 yaşındaki F.Y.'yi asılı halde hareketsiz buldu.

ADLİ TIP DEVREDE

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde ve çevresinde şüpheli bir durum ya da yabancı bir iz olup olmadığını tespit etmek amacıyla geniş çaplı delil araştırması yaptı.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Genç hemşirenin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA