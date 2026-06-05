MHP Şanlıurfa Teşkilatı ve 13 İlçesi Feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Şanlıurfa İl Teşkilatı ile buna bağlı 13 ilçe teşkilatının tamamen feshedildiğini duyurdu. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 14 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

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MHP Şanlıurfa Teşkilatı ve 13 İlçesi Feshedildi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa İl Teşkilatı ile buna bağlı 13 ilçe teşkilatının parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine ise Osman Mutlu'nun atandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."

MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 14 il teşkilatı feshedilmiş oldu. İstanbul ile birlikte Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta il teşkilatları da feshedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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