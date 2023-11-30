Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan'ı BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'ye geldi.

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