Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yaptığım hakikatin ifadesinden başka bir şey değil

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alınmasına tepki gösteren AKP içinden isimlere verdiği yanıt, parti içinde büyüyen tartışmayı daha önce benzeri yaşanmamış bir krize dönüştürdü. Uçum, hakkındaki tepkilere “Toplumun hafızası, devletin arşivi vardır. Yaşanan olayları toplum hafızasına kaydeder, devlet arşivine not eder. Bu gerçeği ifade edince sorunlu olduğunu söyleyenler ya farkında değildir ya da sahtekardır. Benim yaptığım hakikatin ifadesinden başka bir şey değildir” diye yanıt verdi.

Van İl Seçim Kurulu’nun, 31 Mart yerel seçimlerinde Van’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iki kattan fazla oy alarak açık farkla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine, tartışmalı bir hukuki süreci gerekçe göstererek mazbatayı AKP adayına vermesiyle başlayan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum’un tutumu tartışma konusu oldu.

Çok sayıda AKP’li Van’daki sürece ilişkin tepkili mesajlar attı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, tepki mesajlarına, “İktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin bu olayda aldıkları tutumlar kaydedildi" sözleriyle yanıt vermişti.

"KULLANDIĞI DİLDE SORUN VAR" DEMİŞTİ

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir yazısında “Mehmet Uçum’un kullandığı dilde sorun var. ‘Bu yaklaşımınız not edildi. Bu görüşleriniz kaydedildi’ falan diyen bir devlet dili kullanıyor. Üstelik bunu AK Parti’nin içine karşı yapıyor” ifadelerini kullanmıştı. Hakan, bugünkü yazısında, Uçum’dan gelen yanıtı aktardı:

"BENİM YAPTIKLARIM HAKİKATİN İFADESİ"

“Ahmet Bey. Size kıymet veririm. Önerinize de bir şey demem, ancak bunun bir ezberin etkisi olduğunu söylemek isterim. Toplumun hafızası, devletin arşivi vardır. Yaşanan olayları toplum hafızasına kaydeder, devlet arşivine not eder. Bu durum toplumsal ve siyasal bir gerçektir. Bunu herkes bilir ya da hisseder. Bu gerçeği ifade edince sorunlu olduğunu söyleyenler ya farkında değildir ya da sahtekardır. Benim yaptığım hakikatin ifadesinden başka bir şey değildir. Bundan sonra da yapabildiğim kadar hakikatin sözcüsü olmaya devam edeceğim.”