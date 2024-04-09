Cübbeli'yi kovan İsmailağa’da yerel seçim kavgası: Tüyo aldılar

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün İsmailağa tarikatından kovulmasının yankıları devam ederken tarikatta bu sefer de yerel seçim tartışması başladı.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre, Cübbeli Ahmet yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda AKP’ye ve Cumhur İttifakı’na desteğini dile getirirken diğer partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etmişti. Cübbeli bununla da yetinmeyerek kovulduğu İsmailağa Tarikatı’nın Cumhur İttifakı’na açıktan destek vermediğini öne sürerek tarikata FETÖ’cülerin sızdığını belirtmişti.

SES KAYDI YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Cübbeli Ahmet’in youtube kanalında tarikatın önde gelen isimlerinden Seyfettin İnanç’ın tarikat üyelerine yönelik olduğu iddia edilen bir ses kaydı geçen günlerde yayımladı. Ses kaydında İnanç’ın yerel seçimlerde hiçbir partiye açık destek vermedikleri duyulurken genel seçimlerde de ‘beka sorunu’ olduğu için Cumhur İttifakı’nı desteklediği belirtiliyor. Bu açıklamaları da yorumlayan Cübbeli 2019’daki yerel seçimlerde İsmailağacıların o dönemin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ı desteklediğini hatırlatarak İnanç’ı yalanladı.

İsmailağa yöneticilerinin Cumhur İttifakı’nın yerel seçimleri kaybedeceğinin ‘tüyosunu almış olabileceğini’ belirterek destek açıklaması yapılmamasını buna bağladı. Cübbeli Ahmet, “Biz kaybedeceğimizi de bilsek, Hakk’ın yanında duracağız yani batılın yanına gidilmez ki... Ne din kalıyor ne vatan kalıyor ne iman...” ifadelerini kullandı.

“OYUMUZ BİNALİ YILDIRIM’A”

Seyfettin İnanç aksini iddia etse de 2019 yılında yerel seçimlere kısa süre kala İsmailağa Tarikatı tarafından yayımlanan açıklamada Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek şu sözlerle ifade edilmişti:

“Cumhur ittifakı İBB başkan adayı BİNALİ YILDIRIM'a

Oyumuzu, vermemiz gerektiği inancındayız. Rabbim muvaffak eylesin. Âmin.

Ak Parti ve MHP'ye ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri oy verme konusunda yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler: "Ders olsun, şefkat tokadı olsun diye, bu sefer oy vermeyeceğiz" diyorlar. Bu, kesinlikle doğru değildir.

Çünkü biz Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı BİNALİ YILDIRIM tamamen artıdır. Hiç eksisi yoktur demiyoruz. Fakat her iki aday ve partilerinin, arkalarındaki ittifaklarının her yönüyle eksi ve artılarını göz önüne getirdiğimizde Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı BİNALİ YILDIRIM'ın eksilerinin daha az, artılarının daha fazla olduğu gerçeği, hakikatı açık ve net bir şekilde görülecektir”

YİNE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçimlerine saatler kala AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’la birlikte İsmailağa Tarikatı yöneticilerini ziyaret etmiş, bu ziyaret de tarikatın resmi sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.