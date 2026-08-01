Cumhurbaşkanı Adayı mı? YENİ Parti'den Mansur Yavaş Açıklaması

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Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den koparak YENİ Parti'yi kurması ve yerel yönetimlerdeki istifa dalgalarının ardından, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı stratejisine dair ilk resmi ve en net açıklama geldi. YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut katıldığı televizyon programında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğine ve partinin Ekrem İmamoğlu kararındaki kesinliğine dair kulis bilgilerini paylaştı.

'MANSUR YAVAŞ KAZANMAYACAĞI YERE GİRMEZ'

YENİ Parti ve genel seçim gündemine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bulut, "Ben Mansur Yavaş'ın YENİ Parti olmadan aday olacağı kanaatinde değilim” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

“Her seferinde 'Belediye başkanlığı adaylığımı ben Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yaparım' demişti. Çünkü asıl kitle orada.” diyerek “Yarın da cumhurbaşkanı adayı olacaksa, yüzde 2'lik, üçlük bir parti yerine doğal olarak Yeni Parti gibi iktidar namzeti bir partiden aday olacaktır. Siyasi aklı, duygusal aklının ötesinde bir siyasetçi olarak görüyorum ben Mansur Yavaş'ı."

YENİ PARTİ'NİN ADAYI RESMEN İMAMOĞLU

Siyaset kulislerinde Mansur Yavaş ismi üzerinden üretilen senaryoları ve adaylık tartışmalarını tamamen kapatan bir açıklama yapan Bulut, YENİ Parti’nin cumhurbaşkanlığı yarışındaki asıl aktörünü ilan etti. Parti içinde bir adaylık yarışının ya da belirsizliğinin söz konusu olmadığını vurgulayan Bulut, "Biz şu an adaylık konusunu hiç konuşmuyoruz, gelecekte de konuşmayacağız. Çünkü bizim bir adayımız var zaten. Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Bu sadece bizim de değil, doğrudan ön seçimden başarıyla çıkan bir aday iradesidir" diyerek YENİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayını tescilledi.

“O döneme geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nun durumuna elbette bakılır. Ama bugün mesele, genel başkanımızın söylediği gibi, yol cümleden değerlidir” ifadelerini kullanan Bulut, “İnanın kişilerle ilgili hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi kalmadı. Bunun içerisinde genel başkan da dahil olmak üzere” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi