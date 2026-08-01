Adana'daki Cinayetin İzi İstanbul'da Sürüldü: Esenyurt'ta Lüks Sitede Nefes Kesen Özel Harekat Operasyonu

Adana'da işlenen gizemli bir cinayetin firari şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, İstanbul Esenyurt'ta lüks bir siteye özel harekat destekli baskın düzenledi. Ağır silahlı polislerin site içerisinde koşarak operasyona gittiği ve aranan katil zanlısının eşi Ö.F.’nin gözaltına alındığı o dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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İstanbul ve Adana emniyetini karşı karşıya getiren nefes kesen bir polisiye operasyona imza atıldı. Adana’da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iz süren Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan bir numaralı cinayet şüphelisinin İstanbul Esenyurt’taki dev bir sitede saklandığını nokta atışıyla tespit etti.

HEDEFTEKİ İSİM EVDE ÇIKMADI

Olay, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin Esenyurt’taki bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle siteye operasyon düzenledi.

Adana'daki Cinayetin İzi İstanbul'da Sürüldü: Esenyurt'ta Lüks Sitede Nefes Kesen Özel Harekat Operasyonu - Resim : 1

ŞÜPHELİNİN EŞİNE GÖZALTI

Özel harekat polisleri siteye girerek cinayet şüphelisinin bulunduğu değerlendirilen evde arama yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı. Çalışmaların devamında şüphelinin eşi Ö.F., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Adana'daki Cinayetin İzi İstanbul'da Sürüldü: Esenyurt'ta Lüks Sitede Nefes Kesen Özel Harekat Operasyonu - Resim : 2

ÖZEL HAREKAT KOŞARAK GİRDİ

Operasyon sırasında özel harekat polislerinin site içerisinde koşarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ö.F.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı.

REZİDANS SAKİNLERİ ŞOKE OLDU

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kadının özel harekat polislerini görünce yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

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