Adana'daki Cinayetin İzi İstanbul'da Sürüldü: Esenyurt'ta Lüks Sitede Nefes Kesen Özel Harekat Operasyonu

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İstanbul ve Adana emniyetini karşı karşıya getiren nefes kesen bir polisiye operasyona imza atıldı. Adana’da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iz süren Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan bir numaralı cinayet şüphelisinin İstanbul Esenyurt’taki dev bir sitede saklandığını nokta atışıyla tespit etti.

HEDEFTEKİ İSİM EVDE ÇIKMADI

Olay, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin Esenyurt’taki bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle siteye operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİNİN EŞİNE GÖZALTI

Özel harekat polisleri siteye girerek cinayet şüphelisinin bulunduğu değerlendirilen evde arama yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı. Çalışmaların devamında şüphelinin eşi Ö.F., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKAT KOŞARAK GİRDİ

Operasyon sırasında özel harekat polislerinin site içerisinde koşarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ö.F.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı.

REZİDANS SAKİNLERİ ŞOKE OLDU

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kadının özel harekat polislerini görünce yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA