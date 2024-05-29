Cübbeli Ahmet'in İsmailağa iddiası: "Bu bir suç ihbarıdır"

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinden ihraç edilmesinin ardından Türk Ceza Kanunu’na göre suç sayılacak iddialarda bulunmaya başladı. Ünlü, son olarak İsmailağa cemaati tarafından medresedeki küçük kızlara büyü yaptırdıklarını iddia etti.

Gece saatlerinde 9-10 tane kız çocuklarına 'sihirler' yaptırıldığını belirten cübbeli, "Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar. Ben bunları bilmesem söyleyecek bir adam değilim. Kimseye iftira atacak bir adam değilim. Kaç tarikten geldi bu bilgi. Allah sihir yapanların sihirlerini üzerimizden iptal eylesin" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre; Avukat Selin Nakıpoğlu, “Bu bir suç ihbarıdır. Büyü adı altında çocukların istismarı söz konusu. Bu istismarın nasıl, ne şekilde yapıldığının bilinmesi lazım. Bunun altından bir suç zinciri çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Nakıpoğlu ayrıca “Bu sözler sonrası bir cumhuriyet savcısının çoktan soruşturma açması gerekirdi” dedi.