Cübbeli Ahmet'ten 'İsmailağa Cemaati' hakkında çarpıcı iddia! "Küçük kızlara büyü yaptırıyorlar"

Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nde küçük kızlara büyü yaptırıldığını iddia etti.

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Cübbeli Ahmet'ten 'İsmailağa Cemaati' hakkında çarpıcı iddia! "Küçük kızlara büyü yaptırıyorlar"

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ihraç edildiği İsmailağa Cemaati hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Cübbeli Ahmet, son konuşmasında İsmailağa cemaati tarafından medresedeki küçük kızlara büyü yaptırıldığını ileri sürdü.

Gece saatlerinde 9-10 tane kız çocuklarına 'sihirler' yaptırıldığını belirten cübbeli, "Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar. Ben bunları bilmesem söyleyecek bir adam değilim. Kimseye iftira atacak bir adam değilim. Kaç tarikten geldi bu bilgi. Allah sihir yapanların sihirlerini üzerimizden iptal eylesin" diye konuştu.

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Cübbeli Ahmet İsmailağa İsmailağa Cemaati
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