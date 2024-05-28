İletişim Başkanlığı, “Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıkacağını açıkladı” iddiasını yalanladı

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, AKP’nin sahipsiz sokak hayvanlarının uyutularak öldürülmesini öngören yönelik kanun teklifine tepki gösterdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu iddialara dair açıklama yaptı.

DMM’nin konuya dair açıklaması şu şekilde:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı” iddiası doğru değildir. AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin iddia edildiği gibi bir açıklaması olmamıştır. Bahse konu haberlerde geçen ifadeler, Süleyman Soylu’ya ait değildir.

Süleyman Soylu’ya atfedilen açıklamanın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulanarak sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”v

NE OLMUŞTU?

Süleyman Soylu’nun sokak hayvanlarıyla ilgili söz konusu kanun teklifine karşı olduğu öne sürüldü.

İddialarda yer alan ifadeler şöyle:

“Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa’nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.”

Kaynak: Gerçek Gündem