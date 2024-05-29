Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteoroloji, 29 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, birçok ilde yerini güneşli havaya bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güney kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'ta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 13°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 11°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 10°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORDU 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 8°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu