Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kaş ilçesinde yine 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son deprem de aynı şiddette olmuş, dün gece saatlerinde hissedilmişti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 06.24'te Antalya Kaş merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ise yaptığı açıklamada Kaş'ta meydana gelen depremin 3.5 byüklüğünde olduğunu ve derinliğinin ise 29 kilometre'de gerçekleştiğini açıkladı.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
İzmir’de evlat dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara teşebbüs etti Anne ve babasını öldürüp intihara teşebbüs etti
Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı
Kaymakamlıktan okullara 'tasarruf' talimatı: Isıtıcı çay makinesi kullanmayın Kaymakamlıktan okullara 'tasarruf' talimatı
Şevkat Yerimdar’ın Cuma Usta’sı film oluyor! FOX TV'nin en çok izlenen dizisiydi Şevkat Yerimdar’ın Cuma Usta’sı film oluyor! FOX TV'nin en çok izlenen dizisiydi
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'israf' eleştirisine yanıt: Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede! İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'israf' eleştirisine yanıt
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı
İzmir’de evlat dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara teşebbüs etti Anne ve babasını öldürüp intihara teşebbüs etti
Kaymakamlıktan okullara 'tasarruf' talimatı: Isıtıcı çay makinesi kullanmayın Kaymakamlıktan okullara 'tasarruf' talimatı