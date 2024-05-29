Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kaş ilçesinde yine 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son deprem de aynı şiddette olmuş, dün gece saatlerinde hissedilmişti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 06.24'te Antalya Kaş merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ise yaptığı açıklamada Kaş'ta meydana gelen depremin 3.5 byüklüğünde olduğunu ve derinliğinin ise 29 kilometre'de gerçekleştiğini açıkladı.