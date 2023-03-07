Cübbeli Ahmet tarafını seçti, Altılı Masa'yı hedef aldı!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayımladığı video ile Altılı Masa'yı hedef aldı. Tarafını seçen Cübbeli Ahmet, "Bunlarla uğraşan zaten ziyandadır" dedi.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Altılı Masa'yı hedef aldı.

YouTube üzerinde yaptığı yayında Altılı Masa'yı hedef alan Cübbeli Ahmet, "Millet neyi konuşuyor, altılı masa. Milletin Berat Gecesi gitti. Dış güçlerle iş tutanları kahreyle, mahveyle, perişan eyle. HDP ile birlikte olanlara, HDP’ye bakanlık vereceğiz diyenlere fırsat verme ya Rab" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'in konuşmasının tamamı şöyle:

"Millet neyi konuşuyor? Beşli Masa, beş altıya mı çıktı bilmem ne. Milletin Berat Gecesi gitti. Yarın gece yapaydınız ne yapacaksınız. Bunlarla uğraşan zaten ziyandadır. Biz ziyanda olmayacağız inşallah. Bu arada güzel bir dua yapalım. Ya Rab bu vatan için, dinimiz için, mescitlerimiz için, medreselerimiz, ırzlarımız, namuslarımız için kurban olduğum sana en hayırlı olanlar kimlerse onların seçilmelerini nasip eyle. Dış güçlerle irtibat kuranları, PKK ile birlikte olanları, iş tutanları kahreyle, mahveyle, perişan eyle. HDP ile birlikte olanlara, HDP’ye bakanlık vereceğiz diyenlere fırsat verme ya Rab. Vatanımızı böldürme ya Rab. Birliğimizi bütünlüğümüzü daim eyle ya Rab. Sen hile peşinde masa sandalye peşinde, köşe kapıp da ona da buna da yağlı kemik vereyim diye bu milletin maddi manevi değerlerine zarar verecek insanlara bu vatanda makam verme ya Rab."

Kaynak: Gerçek Gündem

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