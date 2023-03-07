Avukat Ömer Meşe'nin nöbeti sonuç verdi: Enkaza iş makinesi getirildi, Emniyet olay yeri olarak işaretledi

Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hizmet binası enkazında 21 gündür nöbet tutup, topladığı resmî belgeleri savcılığa teslim eden avukat Ömer Meşe’nin mücadelesi sonuç verdi. Enkaza iş makinası getirildi. Emniyet de enkazı olay yeri olarak işaretledi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ömer Meşe, Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün depremlerde hasar gören ve 1'i iş makinesi ile yıkılan 4 bölümden oluşan hizmet binası enkazında dosyaları korumak için nöbet tutuyor. Meşe, Hatay il merkezi ile ilçelerindeki yapı denetim raporları, beton tahlilleri, depreme dayanıklılık testlerinin de aralarında olduğu birçok resmî belgeyi enkazdan toplayıp, savcılığa teslim ediyor.

10 KATI ENKAZDA

Sorumluların tespitine yönelik bütün ıslak imzalı belgelerin nöbet tuttuğu enkazda olduğunu aktaran Meşe, şu ana da kadar 500 dosya ve onlarca çuval belgeyi savcılığa teslim ettiğini söyledi. Meşe, topladığının en az 10 katı dosya ve resmî belgenin enkazda olduğunu dile getirdi. Enkazın korunaklı bir alana taşınması ve belgelerin korunmasına yönelik talebine henüz cevap alamadığını belirten Meşe, kentteki hava durumuna dikkati çekti. Meşe, yağmur ve rüzgârın etkisini artırması durumunda tüm bu belgelerin yok olacağı uyarısında bulundu. Resmî belgeleri korumak için Adana'dan kilolarca muşamba branda getirttiğini söyleyen Meşe, yine de bunların yeterli olmadığını belirtti. Enkazın korunması ve dosyaların ayıklanması için yardım çağrısı yapan Meşe, "Yağmur yağarsa bütün evrak imha olacak. Resmi personel görevlendirmesi yapılmadığı ve avukat arkadaşlar buraya gelmediği için gönüllü arayışındayım. Artık son noktadayız. Yağmur öncesi, mecburen biz kaldıracağız. Yoksa muhtemelen buradaki evrak yok olacak" diye konuştu.

MÜCADELE SONUÇ VERDİ

Avukat Ömer Meşe’nin ısrarlı mücadelesi sonuç verdi. Savcının talimatıyla Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’nün enkazına iş makinesi geldi. Enkaz ise brandalarla kapatıldı. Enkaza ‘olay yeri’ şeridi çekilip emniyetten araç tahsisi sağlandı.