Çorum'da Un Fabrikasındaki Patlamada Yaralanan İşçiden Acı Haber

Çorum’da geçtiğimiz günlerde bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 47 yaşındaki işçi Zülfikar Tutuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 6 Mayıs’ta Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi üzerinde bulunan fabrikanın paketleme bölümünde yaşanmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Patlama sonrası ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tutuş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Patlamada yaralanan diğer 8 işçiden 6’sının tedavileri tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Vücutlarında yanıklar oluşan Ali T. (41) ve Gazi K. (46) isimli işçilerin ise hastanenin yanık ünitesinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA