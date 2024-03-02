Çorlu Tren Katliamı duruşmasının görüldüğü gün TCDD Genel Müdürüne milyarlık ihale: Cezalandırılmayıp ödüllendirildi

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin davanın 19’uncu duruşması önceki gün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görüldü. Karar çıkması beklenen duruşma yalnızca 10 dakika sürdü ve dava 25 Nisan’a ertelendi.



Söz konusu olaya ilişkin tepkiler sürerken, duruşmanın görüldüğü gün, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın’ın yönetici olarak görev yaptığı şirkete kamu ihalesi verildiği ortaya çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği Hatay Samandağ’da hasar alan yolların onarımı için 13 Aralık 2023’te ihaleye çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan bilgiye göre 6 şirketin teklif verdiği ihaleyi 3 Ocak’ta 1 milyar 277 milyon TL’ye Apaydın’ın ticari temsilcisi olduğu ve sınırlı imza yetkisinin bulunduğu Deha Altyapı Anonim Şirketi aldı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'Ün haberine göre; Apaydın’ın şirketi AKP iktidarının ‘tanıdıklara’ ihale verebilmek için sıkça kullandığı pazarlık usulüyle ihaleyi alırken ihalenin Çorlu Tren Katliamı'nın duruşmasının görüldüğü gün kamuoyuyla paylaşılması ise dikkat çekti.

34 KAMU İHALESİ

Apaydın, 19 Eylül 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle görevden alınmış, TCDD'den ayrıldıktan sonra da ticarete atılmıştı. Ayrıca söz konusu şirketin deprem bölgesinden aldığı ihale yalnızca bununla da sınırlı değil.

Deha Altyapı Anonim Şirketi 20 Kasım 2023’te TCDD Gaziantep’te deprem nedeniyle hasar almış kesimlerin onarımı ihalesini de aldığı öğrenildi. Bu ihalenin bedeli ise 298 milyon 382 bin TL. Deha Altyapı isimli şirket kurulduğu günden bu yana 34 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 4 milyar 681 milyon 982 bin TL.