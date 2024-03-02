Milli Savunma Bakanı Güler, Barzani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Bakanlıktan Güler'in, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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