Çanakkale yine sallandı!
Kandilli Rasathanesi, Çanakkale Biga'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli'nin duyurusu ise şöyle:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 2, 2024
GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) https://t.co/oG9uIAzHum
02.03.2024, 12:23:31 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 11.0 km#Kandilli
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