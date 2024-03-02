Çanakkale yine sallandı!

Kandilli Rasathanesi, Çanakkale Biga'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Çanakkale yine sallandı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli'nin duyurusu ise şöyle:

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Çanakkale Deprem
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