İstanbulkart artık bu araçlarda da kullanılabilecek!

İstanbul’da toplu taşımlarda tam entegrasyon sağlama projesi kapsamında minibüslerde de İstanbul Kart ile ödeme yapılacak. Uygulama ilk olarak pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşımada tam entegrasyon sağlama amacıyla planlanan ‘Ücret Entegrasyon Projesi’ni uygulamaya başladı. İlk etapta, minibüsten otobüs statüsüne geçen 9 araçta başlayan uygulamanın, kısa sürede İstanbul geneline yayılması planlanıyor. İlk olarak pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy ilçesinde başlayan uygulama ile minibüslerde de İstanbul Kart ile ödeme yapılabilecek.

‘AKTARMALI, ÜCRETSİZ, İNDİRİMLİ ÖDEMELER İBB TARAFINDAN SÜBVANSE EDİLECEK’



İBB Arnavutköy Kültür Merkezinde yapılan “Ücret Entegrasyon Projesi” tanıtım toplantısında konuşma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İstanbul’un en önemli meselesinin ulaşım olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Minibüslerde ücret entegrasyonunun sağlayan bu proje ile İstanbul ulaşımı için önemli bir dönüşümü başlatıyoruz. Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul’un genelinde kurgulayacağız. İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek. Arnavutköy başta olmak üzere tüm İstanbul için hayırlı olsun.”

UYGULAMANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Ücret entegrasyonundan ilk etapta 17+1 koltuk kapasitesindeki araçlar yararlanabilecek. Arnavutköy’deki proje kapsamındaki hatlar ise; ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8 ARN9, ARN10 ve ARN11 olacak.