Çocukların Kavgası Faciaya Dönüştü! Mahalle Savaş Alanına Döndü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Hatay’da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 6 şüphelinin gözaltına alındığı olaydan sonra jandarma ekipleri, aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, soba ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA MAHALLEDE VE HASTANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bayram Tatilinin 1’inci Gününde Acı Bilanço! 2 Ölü 71 Yaralı Bayram Tatilinin 1’inci Gününde Acı Bilanço
Tıp Öğrencisi Yaren'in Kahreden Ölümü! Metrelerce Savruldu Tıp Öğrencisi Yaren'in Kahreden Ölümü! Metrelerce Savruldu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | CANLI BLOG: Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı
Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü... Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü: İşte Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme
Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Tıp Öğrencisi Yaren'in Kahreden Ölümü! Metrelerce Savruldu Tıp Öğrencisi Yaren'in Kahreden Ölümü! Metrelerce Savruldu