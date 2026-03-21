Bayram Tatilinin 1’inci Gününde Acı Bilanço! 2 Ölü 71 Yaralı

Adana Koza’da dün yolcu otobüsü yoğun sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü H.K.’nin kontrolünden çıktı. Savrulup, refüje devrilen otobüsteki 22 yolcu yaralandı. Kazada Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç (40) yaşamını yitirdi.

TAKSİ KANAL UÇTU

İstanbul Pendik TEM Bağlantı Yolu’nda dün içerisinde 3 yolcunun bulunduğu seyir halindeki taksi, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşillik alandaki su kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Araçta sıkışan bir kişi de sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda minibüs, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçtaki yolcu hayatını kaybederken, şoför ise ağır yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Tuzla TEM Otoyolu’nda dün otomobil takla attı. Seyir halindeki başka otomobilde takla atan araca çarptı. Kazada 2’si çocuk, 7 kişi yaralandı. Öte yandan dün Tekirdağ, Bursa, Antalya, Manisa, Karabük, Bartın, Konya, Yozgat, Isparta, Erzurum, Mardin, Bingöl ve Şanlıurfa’da meydana gelen kazalarda 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA-İHA