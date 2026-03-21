Bodrum Yalıkavak'ta Korkutan Görüntü: Milyonluk Tekneler Cayır Cayır Yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir marinada bağlı bulunan motoryatta çıkan yangın bitişiğindeki diğer 4 motoryata sıçradı. 5 motoryat yanarken karadan itfaiye ve denizden kıyı ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde bir marinada bağlı bulunan motoryatta çıktı. Marina içerisinde buluna bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, alevler bitişiğindeki diğer 4 motoryata sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan itfaiye denizden de römorklar yardımıyla söndürme işlemi başladı.

Boyutları ortalama 20 metre olan 5 motoryattaki yangının söndürülmesi için aralıksız olarak çalışmalar sürdü. Öte yandan, alevlerin hızla büyüdüğü anda itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA-İHA

