Çiftçilerin Kış Hazırlığı Başladı

Sivas’ta çiftçilerin kış hazırlığı başladı. Çiftçiler yaz boyunca yetiştirdikleri buğday, arpa ve yulaf gibi hububat çeşitlerini hasat ediyor. Biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasadın ardından tarlada kalan saplar, kış aylarında meraya çıkartılamayan hayvanlar için balya haline getiriliyor.

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Çiftçilerin Kış Hazırlığı Başladı

Sivas’ta çiftçiler kavurucu sıcaklarda dondurucu kış ayları için hazırlık yapmaya başladı.

Sivas’ta çiftçiler, yazın kavurucu sıcaklar altında kış hazırlıklarına hız verdi. Hava sıcaklığının 30 dereceleri geçtiği bu günlerde, tarım işçileri kışın zorlu şartlarına karşı tedbirlerini alıyor. Çiftçiler yaz boyunca yetiştirdikleri buğday, arpa ve yulaf gibi hububat çeşitlerini hasat ediyor. Biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasadın ardından tarlada kalan saplar kış aylarında meraya çıkartılamayan hayvanlar için balya haline getiriliyor. Bin bir zahmetle traktör römorkuna yüklenen balyalar depolanmak üzere samanlıklara götürülüyor. Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtlukaya köyünde yaşayan Cengiz Kaplan, kışa hazırlık yaptıklarını ifade ederek, günlük 300 saman balyası topladıklarını söyledi.

SICAK HAVA ÇİFTÇİLERİ ZORLUYOR

Sıcak havanın kendilerini zorladığını belirten Kaplan, “Hasat zamanı başladı. Biçerdöverler tarlalara girdi. Hasadımızı yaptık, şimdi de saman balyalarımızı yapıyoruz. Hayvanlarımızın samanını temin ediyoruz. Dolu vurduğu için bu sene zarardayız. Hasat düşük. Günlük 300 balya çekiyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Birkaç gün böyle sürecek. Hayvanlarımızın yemeğini temin edecek. Hava sıcaklığı nedeniyle elbette zor oluyor. Çiftçinin işi her zaman zordur. Fakat yapacak bir şey yok mecburuz” dedi.

Kaynak: İHA

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