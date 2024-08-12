'Kanlı Yasa'nın AYM'ye Taşınacağı Tarih Belli Oldu

Kamuoyunun tüm tepkisine rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM’den geçen ve sokak hayvanlarının öldürülmesini de öngören yasanın yürütmesinin durdurulması için CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracağı tarih belli oldu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2 Ağustos 2024 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan sokak hayvanlarına ilişkin yasanın yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Günaydın, 15 Ağustos 2024 günü 13.30’da AYM’ye dilekçe vereceklerini ve dilekçe tesliminin ardından bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

YASA GEÇER GEÇMEZ KATLİAM HABERLERİ GELDİ

Sokak köpeklerine ‘ötanazi’ yapılmasını öngören ve kamuoyunda büyük tepki çeken "7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Niğde, Ankara ve Edirne’den katliam haberleri art arda geldi.

Önce Niğde'de katledilmiş çok sayıda köpek bulundu, ardından benzer bir olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Bunlara benzer görüntülere bugün de Edirne’den geldi.

Katliam haberleri kamuoyundan büyük tepki çekti.