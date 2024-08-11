Niğde Belediyesi Köpek Katliamıyla Gündemdeydi: Barınak İhalelerinden MHP ve Ülkü Ocakları Çıktı

AKP’li Niğde Belediyesi’nin barınaklarındaki hayvanları katledip, toplu mezarlara gömdüğü iddiası tepkilere neden oldu. Belediyenin barınak ihalelerini MHP'li ve Ülkü Ocakları'ndan isimlerin aldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Niğde Belediyesi Köpek Katliamıyla Gündemdeydi: Barınak İhalelerinden MHP ve Ülkü Ocakları Çıktı

Hayvan barınağındaki tadilat ve ameliyathanenin yapım ihalesi ile mama ihalelerini MHP Niğde Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Ülkü Ocakları Niğde Başkan Yardımcısı Beyazıt Demirkol’un şirketi kazandı. Şirkete 2019’dan bu yana 60 milyon TL ödendi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Niğde Belediyesi’nin kedi köpek maması ihalelerinde de benzer durum yaşandı. Belediye son olarak 175 bin kilo kedi köpek maması aldı.

455 BİN KİLO MAMA

23 Ocak 2024’te Yükselen İnşaat şirketine 11 milyon 51 bin TL ödendi. 2023 yılında da aynı firmadan 105 bin kilo kedi köpek maması alınıp, 2 milyon 417 bin TL ödendi. 2022’deki 100 bin kilo ve 2020’deki 75 bin kilo mama da Yükselen firmasından alınıp 239 bin 900 TL ödendi.

Son 4 yılda alınan toplam mama miktarı 455 bin kilo oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut mama ihalelerinin bir önerge ile TBMM gündemine getirdi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Köpek katliamı yapan belediye bu kadar mamayı ne yapacak? İhaleleri hangi firma kazanmıştır?” diye sordu.

Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü KöpekNiğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü KöpekGüncel

Son Güncelleme:
Edirne'de 19 Kaçak Göçmen Yakalandı Edirne'de 19 Kaçak Göçmen Yakalandı
Ümraniye'de Korku Dolu Dakikalar! Nikah Sarayı'nda Yangın Ümraniye'de Nikah Sarayı'nda Yangın
İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor
Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı