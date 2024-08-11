Niğde Belediyesi Köpek Katliamıyla Gündemdeydi: Barınak İhalelerinden MHP ve Ülkü Ocakları Çıktı

Hayvan barınağındaki tadilat ve ameliyathanenin yapım ihalesi ile mama ihalelerini MHP Niğde Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Ülkü Ocakları Niğde Başkan Yardımcısı Beyazıt Demirkol’un şirketi kazandı. Şirkete 2019’dan bu yana 60 milyon TL ödendi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Niğde Belediyesi’nin kedi köpek maması ihalelerinde de benzer durum yaşandı. Belediye son olarak 175 bin kilo kedi köpek maması aldı.

455 BİN KİLO MAMA

23 Ocak 2024’te Yükselen İnşaat şirketine 11 milyon 51 bin TL ödendi. 2023 yılında da aynı firmadan 105 bin kilo kedi köpek maması alınıp, 2 milyon 417 bin TL ödendi. 2022’deki 100 bin kilo ve 2020’deki 75 bin kilo mama da Yükselen firmasından alınıp 239 bin 900 TL ödendi.

Son 4 yılda alınan toplam mama miktarı 455 bin kilo oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut mama ihalelerinin bir önerge ile TBMM gündemine getirdi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Köpek katliamı yapan belediye bu kadar mamayı ne yapacak? İhaleleri hangi firma kazanmıştır?” diye sordu.