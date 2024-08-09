Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu

Sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören yasanın kabul edilmesinin ardından hayvan katliamı videoları gündem olmaya başladı. Niğde’deki skandal iddialarından ardından bir görüntü de Ankara’nın Altındağ ilçesinden geldi. Yaşam hakkı savunucuları Altındağ ilçesinde onlarca katledilmiş köpeğin görüntülerine ulaştı.

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Niğde'de katledilmiş çok sayıda köpeğin bulunmasının ardından benzer bir olay da Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülerine ulaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatların gittiği, durumun kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildiği öğrenildi.

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Kaynak: ANKA

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