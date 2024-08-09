187 General ve Amiralin Görev Yerleri Değişti! Atama Kararları Resmi Gazete’de

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli 187 General ve Amiralin görev yerleri değişti. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

187 General ve Amiralin Görev Yerleri Değişti! Atama Kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 117 Generalin görev yeri ve pozisyonu değiştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 38 Generalin görev yeri değişirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 32 Amiralin görev yeri pozisyonu karar ile birlikte değiştirildi. Karar 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu maddesi gereğince alındı.

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Kaynak: İHA

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